15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı

EOC tarafından iki yılda bir organize edilen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı EYOF’un bu yıl 15’incisi 21-27 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştiriliyor.

Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, yetkililer ve çok sayıda seyirci katıldı.

48 ülkeden 3600’e yakın sporcu 10 spor branşında 930 madalya için mücadele edecek.

Türkiye, organizasyona 9 branşta 126 sporcuyla katılıyor

Türkiye, EYOF 2019’da artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.