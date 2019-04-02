Yunanistan'ın Rodos Adası'nda dünya şampiyonası düzenlenen Açık Plaj Poomsae Şampiyonası'nın Avrupa Şampiyonası ise ilk kez Kemer'de yapılacak. Avrupa Açık Plaj Poomsae Şampiyonası kapsamında plajın üzerine yerleştirilecek platformda yapılacak müsabakalarda sporcular madalya mücadelesi verecek. Şampiyona kapsamında düzenlenecek teknik kırış müsabakaları ise görsel şölene dönüşecek. Tek günlük organizasyon Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin plajında gerçekleştirilecek. '12 SENE SONRA TEKRAR ANTALYA'DA' Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Tekvando Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Sağırkaya, "Burada Avrupa Poomsae Şampiyonası'nın 14'üncüsünü yapıyoruz. 2007 yılında da Antalya'da Avrupa Poomsae Şampiyonası yapmıştık. 12 sene sonra tekrar Avrupa Şampiyonası'nı buraya getirdik. 26 ülkeden 550'ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu turnuva 3 gün sürecek. Avrupa'nın en büyük şampiyonası, Avrupa Şampiyonası nihayetinde" dedi.

'EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜKLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTUK'

Türk milli takımının poomsaede diğer dövüş sporlarında olduğu gibi dünyanın sayılı takımlarından olduğunu aktaran Ali Sağırkaya, "Her zaman dünya şampiyonalarında ve Avrupa şampiyonalarında inanılmaz büyük başarılar elde etmiş bir geçmişimiz var. Bugün itibarıyla da buradaki arkadaşlarımız da milli takımdaki sporcularımız ve antrenörlerimiz çok yoğun konsantrasyon içerisinde. Burada da Avrupa Şampiyonası'nın en büyük adayı. Bir önceki Avrupa Şampiyonası Rodos Adası'nda olmuştu, Yunanistan'da. Orada çok ezici bir üstünlükle Avrupa Şampiyonu olmuştuk. Burada da sporcularımızdan beklentimiz o. Sporcularımız içerisinde dünya sıralamasında olanlar, dünya şampiyonlarımız var. Büyük bir başarıyı bekliyoruz sporcularımızdan" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA YAPACAKLAR BİZE BİRAZ ZOR YETİŞECEK'

Plaj şampiyonasından da bahseden Ali Sağırkaya, şöyle devam etti: "Dünya Tekvando Federasyonu'nun dünyaya geçen sene tanıttığı bir şampiyona. İlk defa Rodos Adası'nda dünya şampiyonası olarak yapılmıştı. İlk, birinci Avrupa Şampiyonası'nı da burada yapacağız inşallah. Sahilde yapacağız, onun için hazırlıklarımızı tamamladık. Sahile kurulacak bir platformla, denizin kenarında, kumların üzerinde güzel bir şov olacak aynı zamanda. İlki olacak. Tabii biz Türkiye olarak en iyisini yapmak istiyoruz ki bundan sonra yapacaklar bize biraz zor yetişecek. Hazırlıklarımız iyi. Yaklaşık +300'e yakın sporcu katılıyor, Avrupa'dan ve Avrupa dışına da açık olmasına rağmen. Tabii 'Beach Poomsae' yeni olduğu için yeni bir müsabaka formatı olduğu için yaygınlaşma noktasında. Şu an itibariyle bizdeki organizasyona, ilk dünya şampiyonasına katılan sporculardan daha fazla sporcu katılıyor. Orada da tabii ki yetenekli sporcularımız var. Dünya şampiyonasına katılmış olan sporcularımız var. Onlardan da daha çok başarılı performanslar bekliyoruz. Daha çok bir festival havasında geçecek. Görsel bir şölen olacak. İnşallah anlımızın akıyla bu turnuvayı da başarılı bir şekilde tamamlayacağız."

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -