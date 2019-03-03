14.Runanatolia spor festivali sona erdi

49 ülkeden 10 binin üzerinde koşucu sabahın ilk saatlerinden itibaren Antalya Konyaaltı sahilinde bulunan Cam Piramit alanında toplanmaya başladı. 10K – 21K ve 42K’lık yarışlara katılanlar muhteşem bir görüntü sergilediler.

VALİ AİLECE START ALANINDAYDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun ailece katılarak destek verdiği yarışların start alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Sahil Güvenlik Komutanı Sezai Öztürk start ve finiş alanına gelerek destek verdi.

10 K’DA KAZANANLAR

İlk start 10 kilometre yarışı için verildi. Koşuya katılım epey yüksekti ve kıyasıya bir mücadele sonunda dereceye girenler belli oldu. İlk üçe şu koşucular girdi.

KADINLAR ERKEKLER

1.Takyana NEROZNAK 1. Hasan KARATAŞ

2.Nursel KARATAŞ 2. Andrii GYURTEN

3.Natalia GYURTEN 3. Yüksel GÜLTEKİN

21K YARI MARATONUNA DA BÜYÜK İLGİ VARDI

21K’lık Runatolia Yarı Maratonu’na da büyük ilgi vardı. Bu kategoride İlk üçe giren koşucular şu şekilde belirlendi.

KADINLAR 65 - 69 YAŞ ARASI KADINLAR 60 – 64 YAŞ ARASI

1.Marion Sarasa 1. Cathryn HOART

2.Sneijders Maria Elis 2. Jeannine DRASZCZ

3.Mediha Özdil 3. İsmigül YILDIZ

21 K GENEL KLASMAN

KADINLAR ERKEKLER

1.Ceren YILMAZ 1. Fetene Alemo REGASA

2.Rumeysa COŞKUN 2. Liviu CROITORU

3.Svetlana ŞEPELIOVA 3. Andrei LOIKO

MARATON GENEL KLASMAN

KADINLAR ERKEKLER

1.Elena NURGALIEVA 1. Murat KURTAK

2.Olesya NURGALIEVA 2. Murat KAYA

3.Mariyam Abdul KAREEM 3. Jaco SMITH

MENDERES TÜREL, “ANTALYA HER ŞEYE LAYIK BİR KENT”

Yarışlara her yıl olduğu gibi büyük destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Marka kentimiz spor organizasyonlarında da bir numaraya yükseldi diyebiliriz. Geçen hafta Tour Of Antalya’yı ve Grand Fondo’yu gerçekleştirdik. 21 ülkeden 28 takım iştirak etmiş ve Avrupa’da büyük yankı uyandırıp övgü almıştı. Şimdi 10 binlerce insanımız, Türkiye’nin dört bir tarafından buraya gelerek yarıştılar. Ayrıca 49 ülkenin sporcuları da bu güzide yarışa iştirak etiler. Emekleyen çocuklarımızın yarışları, yüksek topuk koşusu, Runatolia’ya renk katan etkinliklerdi. Katılanlara, dereceye giren ya da giremeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ve ekibi de yıllardır büyük iş başarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Seneye tekrar buluşacağız.”

TURSET GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR EMEKLİOĞLU, “TAM BİR FESTİVAL OLDU”

Runatolia’yı marka haline getiren TURSET Organizasyonun Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, “Gece yağan yağmur korkutmuştu. Ama sabah tamda koşucuların istediği bir havada cereyan etti yarışlar ve herkes büyük bir keyif aldı. Bir Runatolia’ya yüzümüzün akıyla daha geride bıraktık. Herkese destekleri için teşekkür ediyoruz”