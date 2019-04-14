1461 Trabzon-Serik Belediyespor: 0-2

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 31’inci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu. Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada Erdi ve 52'nci dakikada Alican kaydetti.

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Veli Karakaya xx, Fatih Deveci xx, Kadir Günal xx

1461 TRABZON: Bahadır xx - İsmail xx, Ahmet xx (Dk. 80 Doğukan x), Buğrahan xx, Abdurrahim xx, Mert xx, Müslüm x (Dk. 60 Sami Can x), Bekir Can xx, Serkan xx, Burak x (Dk.60 Furkan x), Serhan xx SERİK BELEDİYESPOR: Orkun xx - Taner xxx, Erdal xxx, Kaan xxx, Burçin xxx, Erdi xxx (Dk.90+1 Cenk), Samet xxx, Ahmet xxx, Mehmet xxx (Dk.88 Arda), Sertaç xxx (Dk. 82 Rauf x), Alican xxx

GOLLER: Dk. 8 Erdi, Dk. 52 Alican (Serik Belediyespor) SARI KARTLAR: İsmail, Doğukan, Buğrahan (1461 Trabzon)