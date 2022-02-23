TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. haftanın en kritik maçında 1461 Trabzon FK, Sakaryaspor'u konuk edecek. İki takımın da 55 puanı buluyor. Sakarya, averajla liderlik koltuğunda. Trabzon ise 2. sırada. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Yusuf Şimşek yönetimindeki Bordo Mavililer, ev sahibi avantajını kullanıp kazanmayı ve liderlik koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor. Sarıyer ve Bodrumspor mağlubiyetlerinin ardından Van Spor'la berabere kalan, Somaspor ile Ankaraspor galibiyetleriyle yeniden toparlanan Ercümend Coşkundere'li Yeşil Siyahlılar ise evine lider dönmekten başka bir şey düşünmüyor. İki takım arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon Sakarya hangi kanalda?

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 13.00'te başlayacak 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçını Kutluhan Bilgiç yönetecek. 1461 Trabzon FK Youtube kanalından naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili detaylar haberimizde olacak.

1461 Trabzon FK - Sakaryaspor muhtemel 11'ler:

1461 Trabzon FK: Özkan, Yasin, Ali, Onur, Erkul, Hakan Yavuz, İrfan, Hakan Yeşil, Halil İbrahim, Rahmi, Yasin

Sakaryaspor: Furkan, Mehmet, Eyüpcan, Onur, Çağlayan, Oğuz, Okan, Ömer, Ozan, Burak, Ali

25 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan 1461 Trabzon FK, rakibinin averajla gerisinde ve 2. basamakta. (Averajı: +25)

25 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, averajla liderlik koltuğunda. (Averajı: +33)