1461 Trabzon FK, bonservisi Ankara Keçiörengücü'nde bulunan ve sezonun ilk yarısını Sakaryaspor'da geçiren İrfan Akgün'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''1461 Trabzon Futbol Kulübümüz, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ekibimiz, ligin ilk yarısını Sakaryaspor’da kiralık olarak geçiren ve 1.Lig ekibi Keçiörengücü oyuncusu olan başarılı orta saha oyuncusu İrfan Akgün’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Tesislerimizde yapılan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Köksal Büyükkazaz’ın katılımı ile yapılan imza töreninde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı.''

'1461 Trabzon FK’ya hedefleri olan bir takım olduğu için geldim'

Transferlerin devam ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Büyükkazaz, “İrfan bizim takımımıza çok fazla katkı sağlayacaktır. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi. Başarılı orta saha oyuncusu İrfan Akgün ise, “1461 Trabzon FK’ya hedefleri olan bir takım olduğu için geldim. Beni transfer eden Başkanımız Celil Hekimoğlu ve yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



