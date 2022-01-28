1461 Trabzon FK, Ahmet Kesim transferini açıkladı

1461 Trabzon FK, Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli stoperi Ahmet Kesim'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Daha önce Aydınspor, Osmanlıspor, Manisa FK, Gaziantep FK ve Alanyaspor ’da şampiyonluklar yaşayan tecrübeli savunma savunma oyuncusu imza töreninde konuştu, “Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Daha önce 5 şampiyonluk yaşadık. İnşallah bu sezon 6’ncı şampiyonluğumu da 1461 Trabzon FK’da yaşarım” ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''1461 Trabzon Futbol Kulübümüz, Manisa FK’dan sezon sonuna kadar kiraladığı başarılı savunma oyuncusu Ahmet Kesim ile sözleşme imzaladı. Tesislerimizde yapılan ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Turhal’ın katıldığı imza töreninde 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Kesim kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Turhal, “Ahmet çok kaliteli, yetenekli ve tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonluk yolunda bize önemli katkılar sağlayacaktır. Daha önce de çok sayıda şampiyonluk yaşamış. İnşallah bu sezon 1461 Trabzon FK’da da şampiyonluk yaşar” dedi.''







