1461 Trabzon: 0 - Bodrumspor: 3

Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Gürcan Hasova xxx, Mikail Can xxx, Yusuf Susuz xxx
1461 Trabzon FK: Özkan x, Onur x, Yasin Palaz x, Yunus Emre x (Erkul dk. 76 x), Özkan Yıldırım (Keream Baykuş dk. 76 x), Halil İbrahim Tuna (Berkay Kara dk. 78 ?), Tunahan x, Hakan Yeşil x, İrfan Akgün x, Muhammer Denizhan Taşkan x (Rahmi Anıl Başaran dk. 46 x), Yasin Abdioğlu
Bodrumspor: Ali xxx, Süleyman xxx, Üzeyir xxx (Halil İbrahim dk. 90 ?), Onur xxx (Muhammet Aran dk. 90 ?), Bahadır Erol xxx (Oğuzhan Doğan dk. 90 ?), Yekta Kurtuluş xxx (Seçkin dk. 62 x), Samet Yalçın xxx, Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 84 ?), Celal xxx, Erdem xxx, Bahri xxx
Goller: Celal (dk. 24), Bahadır Erol (dk. 90) (Bodrumspor), Hakan Yeşil (dk. 88 k.k) (1461 Trabzon)
Sarı kart: Süleyman (Bodrumspor)
İHA