14 Süper Lig kulübü hakemler hakkında konuşmama kararı aldı!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" dedi.

Yabancı kuralı konusunda da açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki sene 7+4'ün uygulanması konusunda endişelerimizi de dile getirdik. Bu konuda ısrarcıyız" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas derbi maçta yaşanan hakem hataları nedeniyle dün TFF başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği yöneticileriyle toplantıya katılmıştı.

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