Avrupa Süper Ligi'ne Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham dışında oy çıkmadı.

İngiltere Federasyonu ile Premier Lig yönetimi Avrupa Süper Lig teklifinin değerlendirmek için bir araya geldi. İngiltere Premier Lig'de Büyük 6'lı olarak adlandırılan takımların dışında yer alan 14 takım, oybirliğiyle Avrupa Süper Ligi'ni reddetti.

Toplantıda Premier Lig'in ilerlemesini engel olacak mevcut tüm eylemlerin reddedilmesine karar verildi. Ayrıca lig yönetimi, oyunun çıkarlarını en iyi şekilde korumak için taraftar gruplarına, hükümete, UEFA'ya teşekkür etti.