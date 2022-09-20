Konyaspor galibiyetiyle Milli araya giren Galatasaray ’da 3 günlük izin sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son maçın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Oyun olarak geliştirmemiz gereken noktalar var. Milli ara bu açıdan çok önemli. En iyi şekilde bu fırsatı değerlendireceğiz” demişti. Dolayısıyla Cim Bom, bu 10 günlük periyodu yoğun geçirecek. Okan hoca, oyun sistemini daha iyi hale getirip, özellikle yeni transferlerin takıma uyum sağlamasını hedefliyor.

14 isim olmayacak

Galatasaray, Milli arada Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor’la hazırlık maçı da oynayacak. Aslan’da toplam 14 isim Milli takımlara giderken, bu oyuncular şöyle: Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kazımcan, Emin Bayram,Hamza Akman, Muslera, Torreira, Nelsson, Ross, Mertens, Seferovic, Rashica ve Yusuf Demir.

Her bölgede rekabet

Toplamda 14 oyuncusunu ülkelerinin Milli Takımları’na gönderen Galatasaray’da, özellikle hazırlıkların ikinci bölümünde rekabet artacak. Milli oyuncuların katılmasının ardından forma yarışı tavan yapacak. Forvette Icardi, Gomis ve Seferovic arasında mücadele yaşanacak. Kanatlarda Yusuf ve Kerem’i, yeni transferlerden Yusuf Demir ile Rashica zorlayacak. Orta sahada Mata’nın yanı sıra Midtsjö ve Berkan Kutlu gibi alternatifler yer alıyor. Sol bekte van Aanhlolt ile Leo Dubois arasında kıran kırana mücadele olacak. Stoperde ise Nelsson’un yeri garanti. Diğer forma için Abdülkerim, Emin Bayram ve Ross diğer adaylar.







