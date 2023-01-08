Tarihi Taş Köprü üzerinden geçen koşucuların, yöresel kıyafetleriyle müzik çalan davul ve zurnacıları görünce çiftetelli oynayıp, halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 21 kilometrelik 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden bin 327 atlet katıldı. 10 kilometrelik Halk Koşusu’nda ise bin 173 kişi ter döktü. Bu yıl ‘İkinci Yüzyılın Birinci Koşusu’ sloganıyla düzenlenen maratonda, 2 bin 500 katılımla rekor kırıldı. Seyhan ilçesindeki Fuzulu Caddesi’nde başlayan koşu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahta devam etti.

KOŞUYA ÇİFTETELLİ MOLASI

Her yaştan katılımın olduğu halk koşusunda, Tarihi Taş Köprü üzerinde yöresel kıyafetler ile müzik çalan davul ve zurnacılar ilgi gördü. Köprüden geçenler koşuyu bırakıp, davul ve zurna eşliğinde çiftetelli oynayıp, eğlendi. Bazı atletlerin bir araya gelip, halay çekerek köprüyü geçmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maraton, Merkez Park’ta son buldu. Adanalıların, evlerinin balkonlarından ve sokakta takip ettiği maratonda, koşuya katılanlara madalya takılırken, dereceye girenlere toplam 389 bin 250 TL para ödülü dağıtılacak.(DHA)