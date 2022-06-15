A Milliler'in, Litvanya ile oynadığı karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşti. Göztepe 'nin 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş 'la oynadığı maçla hizmete giren Gürsel Aksel, tarihinde ilk kez A Milli Takımımız'a ev sahipliği yaptı. İzmir'de de yaklaşık 13 yıl sonra 36. kez bir Milli maç oynandı. Bundan önce 11 Şubat 2009'da İzmir Atatürk Stadı'ndaki hazırlık sınavında Ay- Yıldızlılar, Fildişi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Dev Türk bayrağı açıldı

Milli Takım 'ı özledikleri her halinden belli olan taraftarlar, 25 bin kişilik stadı doldurdu. Karşılaşma öncesi tribünde dev bir Türk bayrağı açıldı. Seyircilerimiz, 90 dakika boyunca bir an olsun susmadı ve oyuncularımıza müthiş bir destek verdi.