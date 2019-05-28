13 yıl sonra Anthony

Sezon başında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’dan transfer edilen ve gösterdiği performansla sezona damga vuran Anthony Nwakaeme, tarihe geçti... Yalnızca 1 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Nijeryalı futbolcu, ligde 10 gol ve 10 asistlik performans gösterdi, sezonun en iyi oyuncuları arasına girdi.

Fırtına’da skora en çok katkı yapan isim olan 30 yaşındaki oyuncu, 2004-2005 sezonunun ardından Trabzonspor’da hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu. Karadeniz temsilcisinde son olarak Fatih Tekke, 04-05 sezonunda 31 gol, 13 asistlik performansıyla ‘double-double’ yapmıştı.

Kariyerinin zirvesi

Ortaya koyduğu oyunla yıldızlaşan Anthony, kendi performansının da zirvesine ulaştı. Tecrübeli oyuncu, lig performansları baz alındığında en iyi sezonunu yaşadı. Hapoel Beer Sheva’da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist, bir önceki sezon ise 11 gol, 6 asist ile oynayan başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce hem gol hem de asist rakamlarında çift hanelere ulaşamamıştı.