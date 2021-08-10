13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu hazırlıkları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Atletizm Federasyonu’ndan gelen heyet, maratonun koşulacağı 21 kilometrelik parkurda incelemeler yaptı. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından tekrar düzenlenecek maratonun başlangıç ve bitiş noktaları belirlendi.

Hazırlıkları süren maraton, 28 Kasım Pazar günü koşulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Atletizm Federasyonu B Sertifikalı Parkur Ölçümcüsü ve Uluslararası Atletizm Hakemi Rıdvan Doğan, maraton başlangıç noktasına ilk çiviyi çaktıklarını belirterek, "Uluslararası Atletizm Federasyonunun parkurla ilgili istediği bazı kıstaslar var. Başlangıç ve bitiş hattını hazırladık. 28 Kasım’da yapılacak olan yarışmaya hazır hale getiriyoruz. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu atletizm camiasında bayağı bir sevildi." ifadelerini kullandı.