Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 13 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 123.305 testle birlikte toplam test sayısı 31.412.611'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 671 hastayla birlikte 7.706 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.579.896’ya çıktı. Can kaybı da 93 artarak 27.377’ye yükseldi.

Verilere göre 7.215 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.468.419’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 1.235 oldu.