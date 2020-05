Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 12 Mayıs 2020 Salı günü çekiliş sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 5 kişiye 10 bin TL ve 2 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

13 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak?

www.misli.com’da 500 bin TL’lik çekilişlerin biletleri her gece 22:30’dan itibaren satışa çıkacak. Çekilişler her akşam saat 22:15’te gerçekleşecek. Gerçekleşen çekilişin ardından sonuçları misli.com sayfasında ve haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.