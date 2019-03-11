13 deplasmanda sadece 8 puan

Sarı-Lacivertliler’in ligde bu kadar kötü durumda olmasının en önemli nedenlerinden biri deplasmandaki vasat performansı.

Fenerbahçe, dış sahada sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı, 5. haftada Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Kanarya, tam 5.5 aydır deplasmanda 3 puanı bir arada göremedi. Ersun Yanal’ın ekibi, dış sahadaki 13 mücadeleden sadece 8 puan çıkartabildi.

Kanarya aynı zamanda Avrupa’nın büyük ligleri de dahil olmak üzere 9’la deplasmanda en az gol sevinci yaşayan takımlardan biri (2 Galatasaray, 3 Beşiktaş, 1 Konya, 1 Trabzonspor, 1 Bursa, 1 Başakşehir).