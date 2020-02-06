13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyayı yeniden inceledi ve bir örgüt kurma durumunun olmadığına hükmetti.

Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları da onaylanmış oldu. Çünkü mahkemenin Yargıtay'a geri gönderdiği dosyada "O dönem hazırlanan iddianamede yer alan ve ‘şike ve teşvik’ yapmak amacıyla kurulduğu öne sürülen ‘örgüt’ konusunda herhangi bir somut delile rastlanamamıştır" denilecek ve Yargıtay da çok büyük ihtimalle bunu onaylayacak.

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre ise, örgüt suçlamalarından beraat eden Aziz Yıldırım'la ilgili şike ve teşvik suçu konusundaki beraat kararı da düzenlemeler yapılarak en kısa sürede Yargıtay'a geri gönderilecek. Yargıtay'ın bu konuda da kısa sürede beraatin onayı kararını vereceği belirtiliyor.

Olayın geçmişi

FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 3 Temmuz 2011'de başlatılan 'Futbolda şike' soruşturması kapsamında Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonunda oynana birçok maçta şike gerçekleştirildiği ve organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.

Aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ında bulunduğu çok sayıda kişi soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış, Yıldırım 2 Temmuz 2012'de mahkemece, 'örgüt kurmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.

İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, sanıklardan Aziz Yıldım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onamış, diğer sanıklar için ise düşme, bozma ve onama kararı vermişti.

Özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılmasının ardından Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğu iddiasıyla 21 Nisan 2014'te İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanma ve itirazın ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden görülen davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın davada beraatine hükmetmişti.