1212 gün sonra Aboubakar!

Siyah-Beyazlı formayla ilk macerasına 2016-17 sezonunda çıkan Vincent Aboubakar, 3 yıl sonra Kara Kartal’a geri dönmüştü. Porto’dan hazır olarak gelmesi sebebiyle Konyaspor maçının kadrosuna sadece 1 idmanla dahil olan Kamerunlu golcü, dün yedek başladığı oyuna 46. dakikada Atakan Üner’in yerine dahil oldu.

3 Haziran 2017’deki Osmanlıspor karşılaşmasının ardından ilk kez Beşiktaş’ta görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 1212 gün sonra giydiği formayla takımının hücum hattına hareket kattı. Attığı bir gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan deneyimli oyuncu, takımına skor katkısı veremese de sergilediği hırslı görüntüyle gelecek maçlar öncesinde umut verdi.