Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kadınlar 2'nci Futbol Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen 1207 Antalyaspor, lider İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 4-0 yenmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye Kadınlar 2'nci Futbol Ligi 15'inci haftasında 1207 Antalyaspor, lider İlkadım Belediyesi Pazarı Spor ile Antalya Zeytinköy 4 Nolu Saha'da karşılaştı. Maça hızlı başlayan 1207 Antalyaspor'dan Dilek Özbiler, 9'uncu dakikada sol çaprazdan topu kaleci Zeynep Akdeniz'in uzanamayacağı noktaya gönderdi: 1-0. İlk yarının son dakikalarında Zehra Borazancı'nın golüyle ev sahibi 2-0 öne geçti. Maçın 74'üncü dakikasında sağ taraftan Arzu Akkurt'un ortasında topa topukla vuran Dilek Özbiler skoru 3-0 yaptı. 83'üncü dakikada sağ taraftan Kevser Kartal'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Zehra Borazancı, maçın skorunu belirledi: 4-0. 1207 Antalyaspor, lig liderini 4-0 yenerek puanını 31'e yükseltti.

1207 Antalyaspor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, "Kadın futbolunda Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Lideri yenerek şampiyonluk hedefinde önemli adım attık. Başarımızı sürdürmeyi istiyoruz. Her maça galibiyet hedefiyle çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Futbol severleri her maçta tribüne davet ediyorum" dedi.

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