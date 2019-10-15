1207 Antalya sezona 3 puanla başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kadınlar 2. Ligi ilk haftasında 1207 Antalya Spor, İstanbul ekibi Akdeniz Nurçelik'i 3-0 yenerek sezona moralli başladı.

1207 Antalya Spor, Akdeniz Nurçelik ile Konyaaltı Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Antalya temsilcisi maçı Yağmur, Beyza ve Öznur’un golüyle 3-0 kazandı. 1207 Antalya Spor gelecek hafta İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile oynayacak.

1207 Antalya Spor Başkanı Süleyman Türk, "Yeni sezona yeni bir kadro ve yeni bir anlayışla yola çıktık. Kadromuzu altyapıdan aldığımız oyuncularla güçlendirdik. Daha çok genç oyuncularımıza yer veriyoruz.Tüm Antalya’nın bizi destekleyerek sahip çıkması bizim için çok önemli" diye konuştu

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