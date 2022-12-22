Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Mert Güzenge'nin yönettiği maça iyi başlayan konuk takım, Sefa Yılmaz'la 7. dakikada öne geçti. 45+1. dakikada sahneye çıkan Deniz Hümmet, farkı 2'ye çıkarırken ilk yarının da skorunu belirledi.

Skor üstünlüğünü koruyamadı

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Adana Demirspor, 68. dakikada Akintola'nın penaltıdan attığı golle ümitlenirken 85. dakikada Emre Akbaba ile eşitliği yakaladı. Skor üstünlüğünü koruyamayarak kalesinde 2 gol gören Atmacalar, 88. dakikada öne geçme fırsatını kullanamadı.

Benhur'a geçit yok

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Benhur Keser, Ertaç Özbir duvarına takıldı. Tecrübeli kaleci, penaltıda ve dönen topta Benhur'a izin vermedi.

Görüntü: A Spor

Gol yağmuru devam etti

90 dakika 2-2 sona ererken gol yağmuru uzatma dakikalarında devam etti. 105. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'la öne geçen Rizespor, 108. dakikada Alberk Koç'la bir gol daha buldu. Ev sahibinin 117. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol yeterli olmadı.

Ertaç Özbir'in çabası yetmedi

120 dakikayı 4-3 önde tamamlayan Çaykur Rizespor, son 16'ya yükselirken Adana Demirspor kupaya veda etti. Kalesinde 4 gol görmesine rağmen muhteşem bir performans ortaya koyan ve net pozisyonlarda kurtarışlar yapan Ertaç Özbir, maça damga vuran isim oldu.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada ceza sahasında top ile buluşan Onyekuru şık bir topuk pasıyla sol kanatta bulunan Abdurrahim’e pasını verdim. Topla buluşan Abdurrahim bekletmeden şutunu çekerken meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

7. dakikada, Deniz’in ceza yayı önünde bulunan Sefa’ya pasını attı. Top ile buluşan sefa, ceza yayı önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada Benhur Keser sağ kanattan topu sürerek ceza sahası içerisine pasını attı. Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırmak istemesine rağmen top Deniz Hümmet’te kaldı. Deniz’in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı.0-2

49. dakikada Ndiaye, sol çaprazda bulunan Onyekuru’ya pasını attı. Onyekuru ceza sahası içine girerek şutunu çekti. Top direkten auta çıktı.

66. dakikada ceza saha içinde Onyekuru’nun vuruşunda Eren Emre Aydın'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Akintola’nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

85. dakikada Stambouli’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Emre Akbaba kafa ile vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

87. dakikada Alberk ceza sahası sol çaprazında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada Benhur penaltı vuruşunda, kaleci Ertaç kurtardı. Kaleciden dönen topa Benhur bir daha vurdu, Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.

105. dakikada Benhur ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Ertaç topu kurtardı. Dönen topu takip eden Kubilay tek vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-3

108. dakikada kaleci Ertaç’tan seken topu iyi takip eden Alberk, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4

116. dakikada sağ çaprazın hemen önünde topla buluşan Yusuf Sarı şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-4

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle tamamladı. Uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge xx, Süleyman Özay xx, Yusuf Bozdoğan xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, İsmail xx (Rodrigues dk. 65 x), Samet xx (Semih Güler dk. 91 ?), Manev xx, Abdurrahim xx, Gökhan xx (Yusuf Sarı dk. 65 x), N’diaye xx (Stambouli dk. 65 x), Akintola xx, Bjarnason x (Emre Akbaba dk. 46 xx), Berk x (Erhun Öztümer dk. 46 xx), Onyekuru xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Khabuliani, Salih Kavrazlı, Ata Öztürk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Mithat xx, Eren xx (Bahadır Öztürk dk. 71 x), Anıl xx (Emirhan Topçu dk. 79 x), Ercan xx, Papa xx, Mendes xx (Alper Potuk dk. 61 x), Sefa xx (Alberk Koç dk. 79 x), Benhur xx, Miya xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 61 x), Deniz xx (Berkay Uzun dk. 106 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Enes Şebelek

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Akintola (dk.68 pen.), Emre Akbaba (dk. 85), Yusuf Sarı (dk. 116) (Adana Demirspor), Sefa Yılmaz (dk. 7), Deniz Hümmet (dk. 45+1), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 105), Alberk Koç (dk. 108) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Onyekuru, N’diaye (Adana Demirspor), Zafer Görgen, Mithat Pala, Sefa Yılmaz, Ercan Coşkun, Bülent Korkmaz (Çaykur Rizespor)