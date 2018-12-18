12 sezon sonra en az puan

Önceki akşam Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Şenol Güneş yönetiminde 2018-2019’un ilk 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan Kartal, önceki 11 sezonun gerisinde kaldı.

İlk 9 maç Rıza Çalımbay, 1 hafta Mehmet Ekşi ve sonrasında Tigana’nın görev aldığı 2005-2006’nın 16 haftalık bölümünde 25 puanda kalarak en başarısız performansını yapan takım, 2006-2007 ve 2004-2005’te de 26’şar puan almıştı.