12 Mayıs 2012 paylaşımları! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüs nedeniyle futboldan uzak olduğumuz bu dönemde kulüpler rekabetlerini sosyal medya üzerinden yaşamaya devam ediyorlar. Galatasaray Kulübünden ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 12 Mayıs 2012 tarihi hatırlatılarak bir gönderme geldi. Sarı Kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sarı Lacivertlilere göndermede bulundu ve 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk hatırlatılarak, "Kadıköy Hatırası" mesajı paylaşıldı. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den de mesaj

Fenerbahçe ise dün akşam saatlerinde 12 Mayıs 2012 tarihi ile ilgili olarak, yaptığı paylaşımda, "Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli!" ifadelerine yer verdi ve o günlere ait görseller video halinde aktarıldı.

Peki o yıl neler olumuştu?

2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmişti. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi. O sezon Galatasaray ligi 77 puanla ilk sırada bitirmiş, Fenerbahçe 68, Trabzonspor 56 ve Beşiktaş 55 puanla sıralanmıştı.

Kural gereği puanlar ikiye bölünmüş ve 4 takım Şampiyonluk Grubu'nda kozlarını paylaşmıştı. 6 maç üzerinden lig usulüne göre oynanan grupta son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanmıştı. Maç öncesi Galatasaray 47, Fenerbahçe ise 46 puandaydı. Yıllardır rakibini Kadıköy'de yenen sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyon olacaktı. Galatasaray için ise 1 puan bile yeterliydi.

Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı.



