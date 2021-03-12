Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 12 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 148.856 testle birlikte toplam test sayısı 34.843.480'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 834 hastayla birlikte 14.941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.850.930’a çıktı. Can kaybı da 66 artarak 29.356’ya yükseldi.

Verilere göre 11.180 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.670.273’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı da 1.349 oldu.