Çin’de düzenlenecek olan 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Semih Erden ve Buğrahan Tuncer, eleme maçlarının altıncı ve son penceresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ankara’daki seyirci desteğinin kendilerine büyük bir güç verdiğini belirten Semih ve Buğrahan, Slovenya ve İspanya maçlarını kazanarak elemelerdeki gruplarını lider olarak tamamlamak istediklerini belirtti.

“Mutluluğumuzu ve Heyecanımızı Taraftarlarımızla Paylaşmak İstiyoruz”

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin beşinci penceresinde 22 Şubat’ta Ankara’da Slovenya, 25 Şubat’ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak olan Milli Takım’da kaptan Semih Erden, Türk taraftarların kendileri için bir güç kaynağı olduğunu belirterek, “Dünya Kupası’na gitmeyi garantilediğimiz için üzerimizde yoğun bir baskı yok ancak bu bizim için yeterli değil ve işimiz daha bitmedi. Amacımız oynayacağımız son iki maçı kazanmak ve grubumuzu lider olarak bitirmek. Benim için en önemli maçımız Slovenya'ya karşı oynayacağımız maç. Bu maçı Ankara’da taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı onlarla paylaşmak istiyoruz, bunu da bu maçı kazanarak yapmak istiyoruz. Kendi sahamızda oynamak bizi gerçekten motive ediyor ve taraftarlarımızla birlikte olmamızı sağlıyor. Bu, Türk basketbolu için gerçekten çok iyi, çünkü Türk halkı bizi görmeyi çok seviyor ve her yerde destekliyor. Onların önünde oynamak önceki maçlarımızda bize güç verdi ve Slovenya maçında da gücümüze güç katacaklarını biliyorum” dedi.

“Çin'de Finale Kalıp Amerika ile Yeniden Karşılaşabileceğimizi Düşünüyoruz”

Milli takımın, FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselerek Amerika ile karşılaşmasının Çin’de tekrarlanabilme olasılığına değinen Erden, “Çin'de finale kalıp Amerika ile yeniden karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim hedeflerimizden biri. Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederek sadece hedeflerimizin ilkini gerçekleştirdik. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla da, buradaki arkadaşlarımızla da daima iletişim halindeyiz. NBA’de oynayan arkadaşlarımız, son pencerede İspanya'ya karşı aldığımız önemli galibiyetten sonra bizi tebrik etti. Şimdiye kadar harika bir iş çıkardığımızı ve Çin'deki başarımızı hep birlikte sürdüreceğimizden bahsettik. Onların motivasyonu burada bize motivasyon sağlıyor. Basketbol sahada oynanan bir oyun ve en önemli şey sağlık. Umarım hepimiz sağlıklı oluruz ve Çin'de aynı sinerjiyi yaratırız. Bence bu takımla gerçekten iyi bir geleceğimiz var ve Çin'de en iyi halimize ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

“Milli Takımda Yer Almak Benim İçin En Üst Seviye”

Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Buğrahan Tuncer ise, “Milli Takım formasını giymek benim için bir onur. Benim için en üst seviye gibi. Basketbolda en üst seviye burası, daha büyük bir şey yok. Milli Takım Forması'nı giymek, başka hiçbir şeye benzemeyen farklı bir gurur kaynağı” dedi.

Son eleme maçlarında oynanan İspanya maçında başarılı bir performans sergileyerek galibiyete katkıda bulunan Tuncer, “İspanya ile yaptığımız maç benim milli formayla ikinci, taraftarlarımızın önünde ise ilk maçımdı. Başlarda çok heyecanlandım ama performansım maç içinde olumlu yönde artınca rahatladım. İyi oynamak bana güven veriyor. Her oyunda deneyim kazanıyorum ve bu bana çok yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

“İki Maçı Da Kazanarak Grubumuzu Lider Tamamlamak İstiyoruz”

Slovenya ve İspanya maçlarını kazanarak gruplarını lider tamamlama hedefinde olduklarını söyleyen Tuncer, “Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası milli takım. Bir çok insan bizi destekliyor. Ankara Arena Cuma günü tekrar dolu olacak. Taraftarlarımızı evlerine mutlu göndermek istiyoruz ve aynı zamanda biz de mutlu olmak istiyoruz. Kendi seyircimizin önünde ekstra motivasyonla oynuyoruz. Bize güç veriyorlar ve bizi sahada daha iyisini yapmaya yönlendiriyorlar. Biz Türk halkı olarak duygusal bir yapıya sahibiz ve taraftarlarımızın bize güvendiklerini hissetmek bizim de en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmamızı sağlıyor. Geçen yaz NBA’deki arkadaşlarımızın da katılımıyla neler yapabileceğimizi gösterdik. Slovenya ve İspanya'ya karşı oynayacağımız iki maçı da kazanarak grubumuzu lider tamamlamak istiyoruz. İnanıyorum ki Çin’de başarılı işler yapacağız” dedi.

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Turu’nda I Grubu’nda mücadele eden 12 Dev Adam, 18 puanlı İspanya’nın arkasında 17 puanla ikinci sırada bulunuyor. A Milli Basketbol Takımı grup liderliği için 22 Şubat’ta Ankara Arena’da 19:00’da Slovenya, 25 Şubat’ta ise deplasmanda 21:30’da İspanya ile karşılaşacak.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın kura çekimi ise 16 Mart’ta Çin’in Shenzen şehrinde gerçekleşecek olup, kura çekiminin ardından organizasyona katılma hakkı elde eden 32 takım 4’erli 8 gruba ayrılacak.



