FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci pencere müsabakalarında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında Yunanistan ile yarın 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele edecek.

12 Dev Adam, B Grubu'nda geride kalan ilk iki maçta Belarus’a deplasmanda 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya’yı ise İstanbul'da 84-67’lik skorla yenmişti. Milliler son olarak ikinci pencerenin ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Yunanistan'a 72-71'lik skorla kaybetti.

67. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile bugüne kadar 66. karşılaştı. Milliler söz konusu müsabakalarda parkeden 26 kez galip ayrıldı. Yunanistan ise 40 kez kazandı. Milli Takım , tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan'a karşı oynamıştı. İstanbul’da oynanan ikili temas mücadelesinde ay-yıldızlılar, rakibini 49-12’lik skorla mağlup etti. Milliler, rakibiyle 3 Kasım 1946 tarihinde Atina’da oynadığı hazırlık müsabakasını da 34-30 kazandı.

İHA