12 Dev Adam yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız yerini korurken A Milli Kadın Basketbol Takımımız ise 1 sıra geriledi. 12 Dev Adamımız 520.3 puanla 15. basamakta kaldı. Listenin zirvesinde 781.4 puanla ABD yer alırken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kadın Milliler ise 596.4 puanla 7’nci sırada yer aldı. Belçika bir basamak yükselerek, 598.3 puanla önümüze geçip 6. sıraya yerleşti. ABD’nin 832.9 puanla liderliğini sürdürdüğü listede, Avustralya 714.5 puanla ikinci ve İspanya da 691.9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.