12 Dev Adam, Sırbistan engelini aşamadı: 72-79

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya A Milli Takım 'ın başantrenörü Ergin Ataman; Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, Ercan Osmani ilk beşiyle başladı.

Svetislav Pesic yönetimindeki Sırbistan ise Micic, Marinkovic, Lucic, Kalinic, Jokic ilk beşiyle parkede yer aldı. Nikola Jokic'in pota altındaki dominant oyunuyla maça iyi başlangıç yapan Sırbistan, yıldız oyuncusunun 11 sayı attığı çeyreği 15 sayı farkla önde tamamladı: 15-26.

Takım olarak hücumda etkili bir performans ortaya koyan Sırbistan, Jokic'in de hücum etkinliğini sürdürmesiyle farkı 19'a kadar çıkarttı ve soyunma odasına 47-28'lik üstünlükle girdi. Alperen Şengün'ün iyi oyunu, Cedi Osman'ın hücumda devreye girmesiyle üçüncü periyotta farkı tek hanelere kadar indiren milliler, Sırbistan'ın dış atışlarına engel olmakta zorlansa da son periyota girerken farkı 10 sayıya kadar indirdi: 55-65.

Son periyotta tempoyu yükselten ve savunmada sertliği artıran ay-yıldızlılar, karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala eşitliği yakaladı: 71-71. Eşitlik sonrasındaki son bölümü hücumda kötü geçiren milliler, hücumları basit hatalarla sonlandırdı ve Sırbistan, sahadan 79-72'lik galibiyetle ayrıldı.

A Erkek Milli Takımımız'da Cedi Osman 22, Furkan Korkmaz 18 ve Alperen Şengün 17 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Sırbistan’da ise Nikola Jokic 24 sayıyla oynadı. Milliler, ikinci tur I Grubu’ndaki üçüncü maçında 10 Kasım Perşembe günü Belçika’yı konuk edecek.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Sinan Erdem'de

ATP Tekler Dünya Sıralaması'nın 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Yıldız oyuncu, eşiyle birlikte saha içi tribününden müsabakayı izlerken, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Djokovic'in yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim de yine Türkiye-Sırbistan karşılaşması için tribündeydi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Antonio Conde, Martin Horozov, Michal Proc

TÜRKİYE: Larkin 4, Şehmus Hazer, Onur Alp Bitim, Cedi Osman 22, Furkan Haltalı, Melih Mahmutoğlu 7, Sadık Emir Kabaca, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 18, Alperen Şengün 17, Ercan Osmani 4

SIRBİSTAN: Marinkovic, Kalinic 14, Lucic 11, Jokic 24, Jagodic-Kuridza 7, Micic 5, Guduric 14, Jaramaz, Milutinov 4

1. PERİYOT: 15-26

İLK YARI: 28-47

3. PERİYOT: 55-65

5 FAUL: 26.57 Lucic (Sırbistan)