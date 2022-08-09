12 Dev Adam sahne alıyor

Bu süreçte Ay-Yıldızlılar'ın hazırlık maç programı da belli oldu. A Milli Takımımız, İstanbul ayağında perşembe günü Ukrayna, cuma günü Slovenya ve pazar günü de Polonya'yla karşılaşacak. Ardından Atina'ya geçecek 12 Dev Adamımız, 17 Ağustos'ta Yunanistan, 18 Ağustos'ta Polonya ve 19 Ağustos'ta da yine ev sahihibiyle hazırlık maçlarını noktalayacak. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Türkiye, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası ise 1 Eyül'de start alacak.



