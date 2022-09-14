12 Bingölspor - Ağrı 1970 Spor maç sonucu: 1-10 (Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün en göze çarpan maçı Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynandı. Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden 12 Bingölspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ağrı ekibi 10-1'lik skorla yendi.

2 isim de hat-trick yaptı

Bol gollü maçın dikkat çeken isimleri attıkları gollerle Burak Seres ve Murat Torun oldu. İki futbolcu da maçta hat-trick yaparak takımı adına yıldızlaşan isimler oldular. Yeşil sahalarda nadir gördüğümüz çift haneli skora Ağrı 1970 Spor'da diğer skorborda ismini yazdıran isimler Muhammed Emin Yavaş, Ahmet Sevinç ve Ahmet Kutlu oldu.

12 Bingölspor'un tek golü Yasin Aleci'den geldi.

Kura Çekimi 16 Eylül'de

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

2. eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.





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