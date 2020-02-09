Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde dün akşam Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor’u Ülker Stadı’nda ağırladığı karşılaşmada Sarı- Lacivertli taraftarlar takımlarına tam destek verdi.

Fenerbahçeli futbolseverler, dün akşamki maçta soğuk havaya rağmen tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Oyunun saatinde hava sıcaklığı -1 derece ölçülürken, yaklaşık 40 bin taraftar, şampiyonluk yolundaki önemli maçta takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerde açılan çeşitli pankartlar da dikkat çekti.

Okul Açık Tribünü’nde ellerindeki Sarı-Lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar, “Bizim Fenerbahçeliliğimizi, Yüreğimizden Söküp Atamazlar” yazılı dev bir pankart açtı. Öte yandan karşılaşma öncesi Van’daki çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tempo hiç düşmedi Ersun Yanal’ın öğrencilerine desteğe ilk düdük öncesinde başlayan Fenerbahçeli futbolseverler, oyuncuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak moral verdi. Oyunun başlaması sonrasında 90 dakika boyunca takımlarına tam destek veren Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan beraberlik sebebiyle sahadan üzgün ayrıldı.