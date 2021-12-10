Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da bu haftada nefes kesecek birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fanatik İddaa'nın usta ismi Can Tongo, oynanacak mücadeleleri sizler için değerlendirdi, iddiaseverlere tüyolar verdi. İşte o tahminler...

Arsenal-Southampton 1 1.48

Arsenal bu yıl kendi denginde veya düşük profil takımlar karşısında pozitif gözükse de Everton karşısında son dakika golü ile yıkılmıştı. Bu maç Arteta ve öğrencileri için çok kritik. Bu sefer Arsenal yanıltmaz.

Chelsea-Leeds üst 1.47

Chelsea çok istikrarlı bir ekip olsa da son dönemde bazı maçlarda şaşırttı bizleri. Buna rağmen bu maçta net favoriler. Timo Werner’in hafta içi performansı sevindirici. Güzel bir maç izleriz. Gol barajı aşılır.

Liverpool-A.Villa 1 & 2.5 üstü 1.44

Liverpool’u ayakta alkışlıyorum. Gerçekten ne kadar rotasyon yaparlarsa yapsınlar görev tanımları çok belirgin ve oynanan oyun çok başarılı. Rakipte Gerrard olsa da bu maçta Klopp’un öğrencileri avantajlı. Gollü maçta Liverpool kazanır.

Karagümrük-Konya Gol Var 1.67

Haftanın zevkli geçmeye aday maçlarından bir tanesi. Konyaspor ikinci sırada bulunurken Karagümrük ise sekizinci sırada. İki maçtır kaybediyorlar. İçeride kazanmak isteyeceklerdir, iki takımın da gol bulacağı bir maç olur.

Başakşehir-Kasımpaşa 1 1.53

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde başka bir takım haline büründü. Adeta rakip tanımıyorlar. Son derece güçlü bir oyuna sahipler. Bu maçta da sahadan 3 puanı alacak tarafın Başakşehir olacağı kanaatindeyim.

Rize-Göztepe ÇŞ 0-2 1.36

Sonuncu sıradaki Rizespor, Fenerbahçe deplasmanda dört farklı mağlup oldu. Göztepe ise son maçı kazanmasını bildi. Göztepe üç maçtır kaybetmiyor, bu maçta da kaybetmezler.

Fiorentina-Salernitana 1 & 1.5 üstü 1.35

Fiorentina iki maçtır kazanıyor. Son maçta Bologna'yı deplasmanda yendiler. Vincenzo Italiano’nun ekibi zayıf rakiplere karşı savunmayı kolay aşabiliyor. Rakiplerine oranla daha güçlüler, bu maçı da rahat kazanırlar.

Antalya-Trabzon üst 1.66

26 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında çıkıyor. Galibiyete yakın taraf olduklarını düşünüyorum fakat bu maç için üst tercihi daha cazip gözüküyor.

Udinese-Milan 2 1.74

Ev sahibi ekipte bu hafta bir hoca değişimi oldu. Sıralamada beklentinin altında konumdalar diyebiliriz. Milan ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu maçta Milan’ın galip gelmesini bekliyorum.

Adana Demir-Giresun Gol Var 1.69

Adana Demirspor, Trabzonspor'a son maçta 2-0 mağlup oldu. Giresunspor ise iyi bir futbol oynuyor. Bütçelerine rağmen elde ettikleri başarı son derece takdir edilesi. Karşılıklı goller izleriz.

Torino-Bologna alt 1.69

Ev sahibi takım adeta kazanmayı unuttu. 3 maçtır kazanamıyorlar. Deplasman ekibi ise skor üretmekte konusunda sıkıntı çekiyor. Bu maçta 2.5 olan gol barajının aşılmasını beklemiyorum.

H.Verona-Atalanta 2 1.77

Napoli karşısında harika bir geri dönüşe imza atan Atalanta adına Merih’in attığı gol geceye damga vurmuştu. Atalanta’nın oynadığı futbolu çok beğeniyorum. Deplasmanda da olsalar galibiyete bir adım yakınlar.

Beşiktaş -Kayseri 1 1.46

Çok kötü giden Beşiktaş'ta işleri yoluna koyma fırsatı. Dortmund hezimetinden sonra moral bulmak isteyen Beşiktaş kazanmak durumunda. Lig yarışında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş bu maçta takılmaz.

İnter-Cagliari İY 1 1.44

Son şampiyon İnter kayıpsız ilerlemek istiyor. Dzeko ve arkadaşları çok formda. Oynadıkları futbol son derece istikrarlı. Roma deplasmanında 3 gollü galibiyet çok değerli. Bu maçta ilk yarıdan İnter kazanır.

Sivas- Galatasaray İY 1.5 altı 1.33

Sivasspor son iki maçta da kazanarak net bir çıkışa imza attı. İklim avantajına sahipler. Galatasaray, Avrupa Ligi grubunda bizleri gururlandırdı. Bu maçta taraf bahsi riskli. İlk yarı çok gol beklemiyorum.

Gaziantep-Fenerbahçe 3.5 altı 1.34

Gaziantep son haftalarda gollü maçlara imza atsa da bu maçta Fenerbahçe önünde 5li bir arka hatla oyunu dengeli tutmak isteyecektir. Fenerbahçe erken gol bulamazsa sorun yaşayabilir. Bu maçın en ideal bahsi 3.5 altı.

Cadiz-Granada Gol Yok 1.73

Cadiz bu yıl pek beğenmediğim bir ekip. Geçtiğimiz yıl çok daha iyi bir seviye yakalamışlardı. Granada son maçta Alaves önünde moral depoladı. Bu maçta ilk golü atan tarafın kalesini gole kapamasını bekliyorum.

Roma-Spezia 1 1.35

Roma açısından lig son derece pozitif başlamıştı. Mourinho’nun öğrencileri son iç saha maçında İnter karşısında Hakan’ın müthiş performansı karşısında tepki gösterememişti. Spezia bu yıl çok problemli. İç sahada Roma diyorum.