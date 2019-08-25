11’de 2 değişiklik

Fenerbahçe’nin hocası Ersun Yanal, Başakşehir karşısında kadroda tek sürprize imza attı.

Yanal, sakat Isla’nın yokluğunda sağ beke Ozan Tufan’ı çekti. Daha önce Bursaspor’da pek çok maçta savunmanın sağında görev yapan Ozan, oldukça iyi bir maç çıkarttı. Orta sahada ondan boşalan yere ise Tolga Ciğerci geçti. Yanal, Moses’in yokluğunda da yeni transferlerden Deniz Türüç’e görev verdi. Geçen hafta 5-0 kazanılan Gazişehir maçının 11’inden farklı olarak sahada olan iki isim Deniz ile Tolga Ciğerci, performanslarıyla tam not aldı.