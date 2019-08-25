11’de 2 değişiklik

Gazişehir maçında 5-0 kazanan kadro, dün mecburen değişti. Sakat Isla ve Moses’in yokluğunda Ozan Tufan- Deniz Türüç ikilisi sağ tarafta oynadı. İlk kez 11’de şans bulan Tolga Ciğerci ise şık bir asist yaptı.

25 Ağustos 2019, Pazar 06:01
- A +
11’de 2 değişiklik

Fenerbahçe’nin hocası Ersun Yanal, Başakşehir karşısında kadroda tek sürprize imza attı.

Yanal, sakat Isla’nın yokluğunda sağ beke Ozan Tufan’ı çekti. Daha önce Bursaspor’da pek çok maçta savunmanın sağında görev yapan Ozan, oldukça iyi bir maç çıkarttı. Orta sahada ondan boşalan yere ise Tolga Ciğerci geçti. Yanal, Moses’in yokluğunda da yeni transferlerden Deniz Türüç’e görev verdi. Geçen hafta 5-0 kazanılan Gazişehir maçının 11’inden farklı olarak sahada olan iki isim Deniz ile Tolga Ciğerci, performanslarıyla tam not aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...