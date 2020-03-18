117. seneye özel pul satışı başladı

Siyah-Beyazlılar, kulübün 117. kuruluş yılına özel posta pulları satışa sundu.

18 Mart 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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117. seneye özel pul satışı başladı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 117. kuruluş yıl dönümüne özel üretilen posta pulları ile Beşiktaş JK Özel Gün Zarfı, lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası’nın resmi alışveriş sitesinde satışa sunuldu. Sınırlı sayıda üretilen zarf ve pullar, yalnızca Beşiktaş Postanesi’nde 19 Mart Perşembe günü, ‘Özel Gün Damgası’ ile damgalanacak” denildi. Fiyatların, 25 TL olduğu duyuruldu.

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