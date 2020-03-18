117. seneye özel pul satışı başladı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 117. kuruluş yıl dönümüne özel üretilen posta pulları ile Beşiktaş JK Özel Gün Zarfı, lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası’nın resmi alışveriş sitesinde satışa sunuldu. Sınırlı sayıda üretilen zarf ve pullar, yalnızca Beşiktaş Postanesi’nde 19 Mart Perşembe günü, ‘Özel Gün Damgası’ ile damgalanacak” denildi. Fiyatların, 25 TL olduğu duyuruldu.