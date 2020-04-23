115 TL değerinde 13 Android oyun ücretsiz oldu!

Kısa süreliğine ücretsiz olan 115 TL değerinde 13 oyunu bu listede bir araya getirdik. Bu oyunlar arasından en iyi beş tanesini ise sizler için inceledik.

Play Store indirim fırsatından en iyi 5 ücretsiz Android oyun

Google Play bazı oyunları kısa süreliğine ücretsiz yapsa da, bunların hepsi oynanabilir düzeyde olmuyor. Özellikle fazla talep görmeyen oyunları bu listeye alan Google, bu fırsatların arasına keşfetmeye değer oyunlarda serpiştiriyor.

Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc.-4 günlüğüne ücretsiz

Adı üstünde, bir tür Tycoon oyunu olan Idle Train Station, Türk oyun firması olan MEDU tarafından yapılmış ücretli bir Android oyun. Bu yüzden de oyunda Türkçe dil desteği mevcut.

Bir tür ekonomik simülasyon oyunu olan Tycoon oyunları, şimdilerde daha çok mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun basit bir kurguya sahip. İstasyon kuruyor, tren alıyor daha çok para kazandıkça trenleri geliştirebiliyorsunuz.

İlk başta kısa bir sürede olsa bir asistan karşınıza çıkıyor ve size oyunu nasıl ilerletmeniz gerektiğini öğretiyor. Ancak sürekli olarak bir şeylere basmanız, örneğin tren istasyonuna gelen yolcuları almak için otobüse tıklamanız gerekiyor.

Buna karşılık çevrimdışı olduğunuzda da istasyonlarınız para kazanmaya devam ediyor. Bu eğlenceli Türk yapımı oyunu buradan indirebilirsiniz.

Koca Ayak arayışı – 21.99 (7 günlüğüne ücretsiz)

Amerika’nın ünlü Koca Ayak efsanesinden yola çıkarak hazırlanmış olan oyunda, gizemi çözmeye ve Koca Ayağı bulmaya çalışıyorsunuz. İipucu toplamak için birçok yeri dolaşmanız, tüm detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak bu oyunda ilerlemek gerçekten de kolay değil.

Ücretsiz olarak sunulmuş olsa da, Android oyun ipuçlarını toplamak ya da haritada kolayca seyahat edebilmek için ücret talep ediyor. İpucu oyunlarına ilginiz varsa, Koca Ayak arayışı oyununu buradan ücretsiz indirebilirsiniz.

Stone of Souls – 1.39 (2 günlüğüne ücretsiz)

Oyun bir tür RPG oyunu. İlginç bir ambiyansı olan mobil oyunda sürekli olarak yarı karanlık odalarda dolaşıyorsunuz. Adından da anlaşılacağı üzerine büyü temalı oyunda, bir Necromancer büyücüyü ve Stone of Soul yani ruh taşını arıyorsunuz. Göreviniz ise bu taşı yok etmek ve büyücüyü durdurmak.

Kontrolleri kolay olan oyunun, korkutucu bir atmosferi var. Her ne kadar dövüştüğünüz yaratıklar grafik açıdan çok başarılı olmasa da kısa sürede sizi öldürebiliyorlar. İlginç bir Android oyun deneyimi için Stone and Soul‘u buradan indirebilirsiniz.

The Lost Lands:Dinosaur Hunter – 0,59 (2 günlüğüne ücretsiz)

Oyunda dinazor avlamak için kayıp bir diyara giden bir avcı rolündesiniz. Dinosaur Hunter‘ın gerçekten de ilginç bir konusu var ve Android oyun basit bir oynanışa sahip. Görevleri yapıp para kazanıyor ve sürekli olarak yeni silahlar alabiliyorsunuz.

Görev modu dışında free hunting adlı bir mod daha yer alıyor oyunda. Bu modda da elinize silah alıp önünüze çıkan dinazorları avlamaya çalışıyorsunuz. Kontrolleri kolay olsa da, dinazor öldürmek pek de öyle kolay değil.

Tek mermiyle ölmeyen bu dev sürüngenleri, sizi öldürmeden haklamak gerçekten de zor. Eğer bu ilginç oyuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, buradan indirebilirsiniz.

Dead Bunker 2 HD -1,39 (2 günlüğüne ücretsiz)

Stone of Souls ile aynı yapımcı tarafından tarafından yapılan oyun, karanlık dehlizlerde zombi öldürdüğünüz bir oyun. Elinizde silahlarınız ve fenerle çıktığınız yolda, yönünüzü kaybediyor ve kendinizi bir yerden sonra aynı yerlerde dolaşıyorken buluyorsunuz.

Dead Bunker 2 HD -1,39 (2 günlüğüne ücretsiz)

Stone of Souls ile aynı yapımcı tarafından tarafından yapılan oyun, karanlık dehlizlerde zombi öldürdüğünüz bir oyun. Elinizde silahlarınız ve fenerle çıktığınız yolda, yönünüzü kaybediyor ve kendinizi bir yerden sonra aynı yerlerde dolaşıyorken buluyorsunuz.Silahınızda yer alan mermiler bir süre sonra tükendiği için, etrafta gördüğünüz kırık dökük rafların üzerine iyi bakmanız gerekiyor. Bu raflarda ekstra can ve mermi bulmanız mümkün. Zombilerin bir anda çıkması, oyunun karanlık yapısı korkutucu olsa da, farklı bir mobil oyun deneyimi tatmak isteyenler için ideal. Ücretsiz olarak sunulan oyunu buradan indirebilirsiniz.





İşte diğer ücretsiz Android oyunlar:

Oddbods Domino: Eğlenceli Domino Oyunu – 6,99 TL (3 günlüğüne ücretsiz)

SLOC – 2D Rubik Cube 9,99 TL (4 günlüğüne ücretsiz)

Crazy Tap Chef VIP 5,99 TL (5 günlüğüne ücretsiz)

Tap knife VIP 5,99 TL (5 günlüğüne ücretsiz)

Sudoku {Premium Pro} 28,99 TL (6 günlüğüne ücretsiz)

Crisis of the Middle Ages 13,99 TL (7 günlüğüne ücretsiz)

Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG 6,19 TL (7 günlüğüne ücretsiz)

Tobrix 18,99 TL (7 günlüğüne ücretsiz)

Kaynak: Shiftdelete.net