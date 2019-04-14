110 yıllık rekabet, 19 yıllık esaret

Fenerbahçe galibiyet sayılarında 146’ya 120 önde. En çok konuşulan istatistik ise kuşkusuz, Kadıköy’de Cim Bom’un 22 Aralık 1999’daki 2-1’lik maçtan bu yana kazanamaması. Derbinin öne çıkan rakamlarını sizler için derledik.

İşte 110 yıllık dünya derbisi...

Pancu’dan sonra yenebilen yok

Fenerbahçe, ligde 17 Nisan 2005’te Pa ncu’nun kaleye geçtiği tarihi karşılaşmada aldığı 4-3’lük mağlubiyetten sonra Kadıköy’de büyük maç kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Tr abzonspor ile iç sahada karşılaştığı son 45 karşılaşmada 25 galibiyet, 20 beraberlik aldı, ağlara 70 gol bırakırken, kalesinde 29 gol gördü.

En son kazanan Cesare Prandelli

Galatasaray, Fenerbahçe’yi ligde 8 maçtır yenemiyor. Sarı- Kırmızılılar, en son 18 Ekim 2014’te Prandelli yönetiminde Sarı- Lacivertliler’i TT Arena’da 2-1 mağlup etmişti. Ardından 4’ü Kadıköy’de oynanan 8 lig maçından 3 yenilgi, 5 beraberlikle ayrıldı.

Son 3 kapışmadan beraberlik çıktı

Fenerbahçe ligde Galatasaray ile çıktığı son 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. Yine kazanamazsa; 1997- 1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarındaki 4 maçlık seriden sonraki en uzun galip gelemediği dönem olacak.

Kadıköy’deki son pazar zaferi 93’te

Galatasaray, Kadıköy’de en son 11 Nisan 1993’te bir pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Ardından bu statta çıktığı derbilerde, 13 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Pazar derbilerinde Fenerbahçe üstünlüğü

Ligdeki pazar derbilerinde Fenerbahçe, 5 maçtır kaybetmiyo r. Sarı-Kırmızılılar en son 6 Nisan 2014’te rakibini Türk Te lekom’da 1-0 mağlup etti. Ardından oynanan derbilerde Sarı-Lacivertliler 3 kez kazandı, 2 maç berabere bitti.

Aslıhan Çil