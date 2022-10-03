11 yıldız için ilk derbi heyecanı

Dev maçta iki takımda da çok sayıda isim derbi heyecanını ilk kez yaşadı. Siyah-Beyazlı ekipte 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Müthiş atmosferin deneyimini tadan oyuncular kariyerlerinde özel bir gece yaşadı.

Yenilere görev Fenerbahçe’de bu sayı Beşiktaş kadar fazla değildi. Sarı-Lacivertli takımda 4 futbolcu derbi heyecanını ilk kez tattı. Fenerbahçe’nin yıldızları; Gustavo, Lincoln, Arao ve Joao Pedro, Beşiktaş karşılaşması ile Türkiye’deki ilk derbilerinde 11’de görev aldı.