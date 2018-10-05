11. Uluslararası Barış Turnuvası başladı

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barış Turnuvasına Türkiye’den Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor katılırken, Romanya’dan ise Targoviste bayan voleybol takımı katıldı.
Turnuvanın ilk mücadelesi bugün saat 16.00’da Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor arasında oynandı. Karşılaşmayı 25-19, 16-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yendi.
Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise Çanakkale Belediyespor-Targoviste, arasında oynandı. Karşılaşmadan Targoviste 25-19, 17-25, 25-16, 25-23’lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.