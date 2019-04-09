11 şut da tam isabet
Beşiktaş, Rize’de tarihi bir skorla galip gelirken müthiş istatistiklere de imza attı. Bunların en çok dikkat çekeni ise Siyah-Beyazlı futbolcuların 11 şut denemesinin tamamında çerçeveyi bulmuş olması. Karadeniz ekibinin file bekçisi Gökhan Akkan bunların sadece 4’ünü kurtarabildi, 7’sinde ise top ağlarla buluştu.
16 yıl sonra 7 tane attı
Siyah-Beyazlılar, 2 Mart 2003 tarihinde İnönü Stadı’nda Göztepe’yi ağırladı. Beşiktaş, o karşılaşmayı Cumhur (k.k.), Kaan Dobra, Yasin, Pancu, Serdar Topraktepe, Nouma ve İlhan Mansız’ın golleriyle 7-3 kazandı. Kara Kartal, tam 16 sene sonra bu kez Rizespor karşısında 7 gollü bir galibiyete imza attı.