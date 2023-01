Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna gümgür gümbür devam ediyor. Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra puan farkını 4'e çıkartan ve şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna gelen Sarı-Kırmızılı takımda pozitif hava Florya'yı sarmış durumda. Buruk'un öğrencileri yakaladığı bu seriyi Antalyaspor maçında da devam ettirme peşinde...









HEDEF 12. MAÇTA ANTALYA

Galibiyet serisini 11 maça çıkararak Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi iki ustayı geride bırakan Okan Buruk, 12. zafer için Antalya'yı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak olan ikinci yarınının ilk hafta karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray'ın maç gününe kadar tam kadro çalışır hale gelmesi bekleniyor.

BOEY'A GİDİŞ VİZESİ YOK!

Her geçen gün Avrupa'dan yeni bir talibi çıkan Sacha Boey'ye, Galatasaray Yönetimi'nden vize yok. Okan hocayla yapılan mini transfer zirvesi sonrası, Fransız sağ bekin sezon sonuna kadar mutlaka kadroda tutulmasına karar verildi. Kulübün "Hayır" diyemeyeceği astronomik bir teklif gelmemesi durumunda, Boey'nin satılmaması planlanıyor. Transfere sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcuyla da hem yöneticilerin hem de teknik ekibin görüşerek muhtemel bir motivasyon kaybını önlemeye çalışacağı öğrenildi.









YUSUF DEMİR KİRALANIYOR

6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir'den bir türlü yararlanamayan Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak. Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp, 19 yaşındaki yeteneği kadrosunda görmek istiyor. Oyuncunun yabancı statüsünde olması nedeniyle süre vermekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakmış durumda.









GOMIS: HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Golleriyle Cim Bom'u her iki kulvarda da yarışta tutan Gomis, "Galatasaray ruhunu, takımdaşlığı her şartta sahaya yansıtan takımımla gurur duyuyorum. Tebrikler Aslanlar. Alanya gibi zor bir deplasmanda da galibiyet serimize devam ettik. Her kupayı istiyoruz, almak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

TORREIRA: BİZİM OLANA KADAR

Kupadaki Alanya deplasmanında oyuna sonradan giren, ligdeki Antalyaspor mücadelesinde ise ilk 11'de oynamaya hazırlanan Lucas Torreira, çıtayı yükseltti. Galibiyet nedeniyle takım arkadaşlarını kutlayan Uruguaylı ön libero sosyal medya hesabından, "Kupa bizim olana kadar devam" paylaşımı yaptı.









11 MADDEDE 11 MAÇLIK SERİ

Sabah'ın haberine göre: Süper Lig'de 8 haftadır kazanan ve Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kupada da çeyrek final biletini aldı. Çifte şampiyonluk hedefine konsantre Aslan'ın 11 maçlık galibiyet serisinin özeti şu;

1- Başarının yolunun Florya'dan geçtiğini bilen Okan Buruk, uyumlu ve arkadaşlık düzeyi çok iyi bir takım oluşturdu.

2- Muslera ve Gomis yabancı futbolculara, Kerem Aktürkoğlu ise altyapıdan gelenlere liderlik yaptı.

3- Yönetim maddi fedakârlıktan kaçınmadı. F.Bahçe derbisi de dahil kritik maçlara prim koydu.

4- Galibiyet primleri, A Takım bünyesinde yer alan her oyuncuya eşit bir şekilde dağıtıldı.

5- Okan Buruk +3 yerli denkleminde sol bekte yerliye dönerek doğru şablonu buldu.

DURAN TOP SORUNU ÇÖZÜLDÜ

6- Antrenmanlardaki özel çalışmalarla duran top sorunu çözüldü.

7- Teknik heyet, oyuncu gelişimine kafa yordu ve Barış Alper ile Berkan gibi yedek isimler kazanıldı.

8- Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri takımı havaya soktu. Kamp ve stres yapılmayan F.Bahçe derbisi rahat kazanıldı.

9- Özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı olunan İcardi, sahaya odaklandı ve 5 gol-4 asistle fark oluşturuldu.

10- Mertens, Dünya Kupası dönüşü forma girdi. Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey istikrarını korudu.

11- Yıldızlarla dolu kadroda gol bulmakta zorlanmayan G.Saray, kalecisi Muslera iyi oynayınca durdurulamaz hale dönüştü.

35 YILIN EN İYİSİ

Üst üste 11 maçı kazanan Galatasaray, son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988 senesinde resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 müsabakası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini kazanan Aslan, 1988-1989'da ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.