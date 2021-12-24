11 maçtır kazanamayan Altay, Kasımpaşa deplasmanında

Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Altay, yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Kasımpaşa maç başına ortalama 1 puan alırken konuk ekip Altay maç başına ortalama 0.89 puan aldı.

Kasımpaşa son hafta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beklentilerin aksine iyi mücadele ettiler ve rakiplerinden daha iyi performans gösterdiler. İçinde bulundukları durumun üzerine çıkmaları ve işleri tersine çevirmek için bir galibiyet almaları gerekiyor.

Altay, lig lideri Trabzonspor 'a son maçta 2-1 mağlup oldu. Karşı atakları kendi yarı sahasında savundu ve fırsat kovaladılar. Yenilmesine rağmen takımın görüntüsü olumluydu. Mücadeleden puan alamamalarının en büyük nedeni Uğurcan Çakır'ın üstün performansıydı.

İki takımında son hafta karşılaşmalarından iyi oyun çıkarttı. Tarafların maçtan en az 1 puan beklentisi var. Karşılıklı gollü maç olması muhtemel.

Oran Analizi

Altay için 3.5 üst oranı 2.45 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt bitti.