11. Forum Aydın Tenis Turnuvası başladı

11. Forum Aydın Tenis Turnuvası, yetişkinlerde Veteran Tek Bayanlar, Veteran Tek Erkekler, 16-44 ve 45 üstü, Teşvik Tek Bayanlar, Teşvik Tek Erkekler olmak üzere pek çok kategoride kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Çocuklar ise 8, 9, 10, 12, 14-16 yaş gruplarında maçlar yapacak. 15 Haziran 2019 tarihinde son bulacak olan bu heyecanlı mücadelenin kazananları, 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde kupa ve madalyalarına kavuşacak.

İHA