Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 27.356 olarak açıklandı, 128 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 278.263 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." ifadelerini kullandı.