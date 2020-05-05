103 kulübe 5 bin adet maske dağıtımı başladı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı ve TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez korona virüs nedeniyle maske sıkıntısı çeken kulüpler için maske dağıtılacağını açıklamıştı.

Düşmez'in gönderdiği 5 bin adet maske dün Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ulaştı. Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akardaş, Federasyon binasında kulüplere maske dağıtımına başladı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, desteklerinden dolayı Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez'e teşekkür ederek, ''Ülkemizde baş gösteren corona virüs nedeniyle ülkemizde spor müsabakaları iptal edilmişti. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez önderliğinde tüm spor kulüplerine maske dağıtılması kampanyası başlamıştı. Bu nedenle Zonguldak ilimize Amatör Spor Kulüplerimize dağıtılmak üzere maskeler geldi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akardaş yönetiminde maske dağıtımına başladık. Başta Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez'e ve herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Zonguldak ASKF Başkanı Demir: "Zonguldak'taki ivmeyi değiştireceğimize inanıyoruz"

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, kendilerinin çok büyük bir aile olduklarını belirterek, "Mart ayında başlayan korona virüs nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Ama görüyoruz ki biz çok büyük bir aileyiz. Korona virüsü yenmek için ülkemiz canla başla uğraşıyor. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından bizlere maske gönderildi. Ramazan ayı nedeniyle birlik beraberliğimiz için gerekli hizmetleri yaptık. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Zonguldak'taki ivmeyi değiştireceğimize inanıyoruz. Biz bu hizmetleri devam ettireceğiz. Sizler de bu ailenin bir parçasısınız" şeklinde konuştu.