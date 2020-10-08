Fenerbahçe’nin 103 gollük tarihi 1988-89 şampiyonluğu ile bu sezon arasındaki benzerlikler dikkat çekici. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu hayal kırıklığı ile geçirmiş ve 7. olabilmişti. Ersun Yanal ile başlayan sezon, antrenör Murat Göle ile devam etmiş, son 8 haftada ise Tahir Karapınar görev yapmıştı. 1989 şampiyonluğundan önceki sezon da benzer bir performans sergileyen Kanarya, ligi 8. sırada tamamlamıştı.

Schumacher, Oğuz, Aykut

Üstelik o sezonda da üç ayrı teknik adam; Yılmaz Yücetürk, Birol Pekel ve Pal Csernai görev yapmıştı. Aynı şimdiki gibi transfer dönemini hareketli geçiren Sarı- Lacivertliler, Alman kaleci Schumacher, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Hasan Vezir, Hakan Tecimer gibi isimleri kadrosuna katarak 1988-89 sezonuna son derece iddialı bir kadroyla ve yine yeni bir teknik direktör, Todor Veselinovic ile giriş yapmıştı. Bir diğer benzerlik ise o sezon da lige Rize daplasmanında 5-0’lık galibiyetle başlanmış olması. Fenerbahçe bu sezona da Rize’de 2-1 kazanarak başladı.

2 galibiyet, 2 beraberlik

Benzerlikler bununla da sınırlı değil. 1988-89’da ligde 19 takım varken, bu kez 21 takım bulunuyor. Sarı- Lacivertliler, tarihi şampiyonluğuna ulaştığında da ilk 4 haftayı şimdiki gibi 2 galibiyet ve 2 beraberlikle geçirmişti. Fenerbahçe daha sonra çok iyi bir performans sergileyerek 103 golle lig rekorunu kırmış, 93 puan toplayarak en yakın rakibi Beşiktaş’ın 10 puan önünde şampiyon olmuştu. Sarı-Lacivertliler, müthiş benzerliklerin olduğu 1988-89 sezonundaki gibi bu sezon da takımlarının tarihi bir şampiyonluğa ulaşmasının hayalini kuruyor.





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