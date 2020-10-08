103 gollü Fenerbahçe'nin aynısı!
Fenerbahçe’nin 1988-89’daki 103 gollük tarihi şampiyonluğu ile bu sezon arasındaki benzerlikler inanılmaz. Her iki sezon da başarısız geçen dönemin ardından yeni teknik adam, önemli transferler ve Rize’de alınan galibiyetle başladı!
Fenerbahçe’nin 103 gollük tarihi 1988-89 şampiyonluğu ile bu sezon arasındaki benzerlikler dikkat çekici. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu hayal kırıklığı ile geçirmiş ve 7. olabilmişti. Ersun Yanal ile başlayan sezon, antrenör Murat Göle ile devam etmiş, son 8 haftada ise Tahir Karapınar görev yapmıştı. 1989 şampiyonluğundan önceki sezon da benzer bir performans sergileyen Kanarya, ligi 8. sırada tamamlamıştı.
Schumacher, Oğuz, Aykut
Üstelik o sezonda da üç ayrı teknik adam; Yılmaz Yücetürk, Birol Pekel ve Pal Csernai görev yapmıştı. Aynı şimdiki gibi transfer dönemini hareketli geçiren Sarı- Lacivertliler, Alman kaleci Schumacher, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Hasan Vezir, Hakan Tecimer gibi isimleri kadrosuna katarak 1988-89 sezonuna son derece iddialı bir kadroyla ve yine yeni bir teknik direktör, Todor Veselinovic ile giriş yapmıştı. Bir diğer benzerlik ise o sezon da lige Rize daplasmanında 5-0’lık galibiyetle başlanmış olması. Fenerbahçe bu sezona da Rize’de 2-1 kazanarak başladı.
2 galibiyet, 2 beraberlik
Benzerlikler bununla da sınırlı değil. 1988-89’da ligde 19 takım varken, bu kez 21 takım bulunuyor. Sarı- Lacivertliler, tarihi şampiyonluğuna ulaştığında da ilk 4 haftayı şimdiki gibi 2 galibiyet ve 2 beraberlikle geçirmişti. Fenerbahçe daha sonra çok iyi bir performans sergileyerek 103 golle lig rekorunu kırmış, 93 puan toplayarak en yakın rakibi Beşiktaş’ın 10 puan önünde şampiyon olmuştu. Sarı-Lacivertliler, müthiş benzerliklerin olduğu 1988-89 sezonundaki gibi bu sezon da takımlarının tarihi bir şampiyonluğa ulaşmasının hayalini kuruyor.