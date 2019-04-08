A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

2019 bisiklet sezonunun ikinci "Anıtsal Klasiği" Flanders Turu, (Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres) dün tarihinde 103. kez koşuldu. 25 takımdan 175 elit bisikletçi, 267 km'lik zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Niki Terpstra, Peter Sagan, Mathieu van der Poel ve Wout van Aert gibi pek çok favori ismin yer aldığı yarışı, hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir isim olan, EF Education First takımından Alberto Bettiol kazandı. İtalyan sporcu, parkuru 6 saat 18 dakika 49 saniyede tamamlarken, onun 14 saniye gerisinden gelen Deceuninck - Quick Step sporcusu Kasper Asgreen ikinci, 17 saniye farkla bitiş çizgisine ulaşan UAE-Team Emirates bisikletçisi Alexander Kristoff ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.





103. Flanders Turu'nu (Ronde van Vlaanderen) ilk 10 sırada tamamlayanlar:

1 Bettiol Alberto EF Education First 6:18:49

2 Asgreen Kasper Deceuninck - Quick Step 0:14

3 Kristoff Alexander UAE-Team Emirates 0:17

4 van der Poel Mathieu Corendon - Circus ,,

5 Politt Nils Team Katusha - Alpecin ,,

6 Matthews Michael Team Sunweb ,,

7 Naesen Oliver AG2R La Mondiale ,,

8 Valverde Alejandro Movistar Team ,,

9 Benoot Tiesj Lotto Soudal ,,

10 Van Avermaet Greg CCC Team ,,

Sonuç listesinin tamamını görmek için tıklayın

Bettiol'ün ilk galibiyeti

Büyük bir sürpriz yaparak 103. Flanders Turu'nu kazanan Alberto Bettiol, aynı zamanda profesyonel kariyerindeki ilk galibiyeti de aldı. 25 yaşındaki İtalyan, bu sezon en iyi derecesini, Tirreno - Adriatico'nun 7'nci ve son günü olan bireysel zamana karşı etabı 2. sırada tamamlayarak elde etmişti. Genç sporcu, bu sezon katıldığı tek günlük Belçika yarışlarından E3 BinckBank Classic'i 4'üncü, Dwars door Vlaanderen'i 51'inci sırada tamamlarken, Gent-Wevelgem'de ise bitiş çizgisini bile görememişti

Bu haberi de okudular Bettiol galibiyetin şokunu atlatamadı

12 yıl sonra ilk kez bir İtalyan

Alberto Bettiol, dünkü zaferle hem kendi kariyeri, hem de ülkesi adına da tarihi bir gün yaşadı. 103 yıllık Flanders Turu tarihinde, bu başarıya ulaşan 10. İtalyan bisikletçi olurken, vatandaşı Alessandro Ballan'ın 2007'de elde ettiği zaferden bu yana podyumun en üst basamağında yer alan ilk İtalyan olmayı başardı.

Son şampiyon Terpstra, bitiş çizgisini göremedi

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Niki Terpstra (Direct Energie) için dünkü yarış tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Hollandalı sporcu, 112'nci km'de pelotonun arkasında yaşanan bir kazaya karıştı ve yarışı tamamlayamadı. Öte yandan, Terpstra dahil 50 bisikletçi çeşitli nedenlerle yarıştan çekildi.