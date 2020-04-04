İtalya'da 102 yaşında corona virüs hastalığına yakalanan Italica Grondona, bu hastalığı yenmeyi başardı ve sonrasında da hastaneden taburcu edildi.

Hastalığa karşı verdiği mücadele ile dünya gündeminde de kendine geniş yer bulan hanımefendi Italica Grondona, taburcu olduktan sonra en büyük hayaline de ulaştı.

Grondona, 9 dünya şampiyonluğu bulunan efsane motosikletçi Valentino Rossi ile online bir görüşme yaparak tanışma fırsatını elde etti. İkilinin yakın zamanda internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.



