102 yaşında corona virüsten kurtulan Grondona'ya Valentino Rossi sürprizi

102 yaşında yakalandığı corona virüsten kurtularak hastaneden taburcu edilen Italica Grandona, ünlü motosikletçi Valentino Rossi ile tanışma fırsatını yakaladı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 17:04 Son Güncelleme:
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102 yaşında corona virüsten kurtulan Grondona'ya Valentino Rossi sürprizi

İtalya'da 102 yaşında corona virüs hastalığına yakalanan Italica Grondona, bu hastalığı yenmeyi başardı ve sonrasında da hastaneden taburcu edildi. 

Hastalığa karşı verdiği mücadele ile dünya gündeminde de kendine geniş yer bulan hanımefendi Italica Grondona, taburcu olduktan sonra en büyük hayaline de ulaştı. 

Grondona, 9 dünya şampiyonluğu bulunan efsane motosikletçi Valentino Rossi ile online bir görüşme yaparak tanışma fırsatını elde etti. İkilinin yakın zamanda internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.


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