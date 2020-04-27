Son dakika haberi... Corona virüsü sebebiyle vatandaşlar, devlet tarafından nasıl bir yardım alabileceklerini araştırıyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından açıklanan sosyal yardım paketlerini merak ediyor. T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre e-Devletten sosyal yardım parası başvurusu yapan kişilere dağıtılacak ücretler hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; aynı haneden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak işleme alındığını ifade etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada sosyal yardım paralarında 3. faz ödemeleri kapsamında başvuruların 20 Nisan tarihinde alınmaya başlandığı duyuruldu. İhtiyaç sahiplerinin başvuruda bulunabileceği sosyal yardım ödemesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son rakamına göre yapıldı.

Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Sosyal yardımlarda değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. İşte 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı ve detaylar…

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

1000 TL yardım parası sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

1000 TL yardım parasını kimler alamayacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



